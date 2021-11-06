رسالة زيزو «المستبعد» إلى إمام عاشور بعد الانضمام لمنتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك رسالة إلى زميله إمام عاشور بعد انضمام الأخير لقائمة المنتخب المصري.

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ونشر «زيزو» عبر «ستوري» عبر صفحته الشخصية على موقع «إنستجرام»: «مبروك يا حبيبي ربنا يوفقك ويكرمك دائما».

ويدخل منتخب مصر معسكرا تدريبيا غدًا الأحد 7 نوفمبر الجاري في «برج العرب» بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الأهلى والزمالك لراحة لمدة 24 ساعة عقب لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 5-3.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة أنجولا في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم 12 نوفمبر الجاري.

ويطير منتخب مصر إلى أنجولا في التاسعة مساء يوم 9 نوفمبر لمواجهة منتخبها، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأنهى الجهاز الفني للمنتخب المصري إجراءات السفر بطائرة خاصة إلى أنجولا، حيث أنهى وائل جمعة مدير المنتخب إجراءات السفر والإقامة الخاصة بالفريق في أنجولا.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة سفر منتخب مصر إلى أنجولا 7 ساعات متصلة.

كما سيلتقي منتخب مصر منافسه الجابون في ختام المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر الجاري على إستاد الجيش ببرج العرب.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بتصفيات المونديال بعشر نقاط، ويحل منتخب ليبيا بالمركز الثاني بست نقاط، فيما يأتي منتخب الجابون في المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وفاز منتخب مصر في مباراتي شهر أكتوبر الجارى أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي، وضمت القائمة 26 لاعبًا على النحو التالي:

حراس المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي)

محمد أبو جبل (الزمالك)

محمد صبحي (فاركو)

محمود جاد (إنبي)

خط الدفاع:

أكرم توفيق (الأهلي)

أحمد فتحي (بيراميدز)

أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)

أحمد ياسين (البنك الأهلي)

أيمن أشرف (الأهلي)

محمود علاء (الزمالك)

أحمد فتوح (الزمالك)

محمد حمدي (بيراميدز)

محمود حمدي «الونش» (الزمالك)

خط الوسط:

محمد النني (أرسنال الإنجليزي)

حمدي فتحي (الأهلي)

عمرو السولية (الأهلي)

إمام عاشور (الزمالك)

عبد الله السعيد (بيراميدز)

مصطفى فتحي (الزمالك)

خط الهجوم:

عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)

محمد شريف (الأهلي)

أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي)

مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)

مروان حمدي (سموحة)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

محمد مجدي «أفشة» (الأهلي)