شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: أيمن أشرف سليم وجاهز للمشاركة أمام انجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو منتخب مصر أن أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى، سليم تماما وجاهز للمشاركة فى مباراتى أنجولا والجابون يومى 12 و16 نوفمبر الجارى فى تصفيات كأس العالم.

وتابع مسئولو المنتخب أنه كان هناك اشتباه فى إصابة اللاعب بشد فى العضلة الأمامية، لكن الأشعة أثبتت سلامته وعدم معاناته من أى إصابة وسيشارك فى المباراتين بشكل طبيعى.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية الفريق استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم وضمت القائمة 26 لاعبا، والتى شهدت عودة محمد شريف ومحمد مجدي افشة وايضا ضم مروان حمدي مهاجم سموحة وأحمد ياسين مدفاع البنك الأهلى على النحو التالي:

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبو جبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد (إنبي)

الدفاع:

اكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

احمد ياسين ( البنك الأهلي )

ايمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

احمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي "الونش" ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

امام عاشور ( الزمالك )

عبد الله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي )