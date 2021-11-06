شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أندية لا تعرف الهزيمة بعد الجولة الثالثة من الدورى.. و5 فرق بلا انتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الجمعة على منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، والذى شهد 23 هدفا فى 9 مباريات ليكون الأسبوع الأقل حتى الآن بعدما شهدت أول جولتين تسجيل 26 هدفا فى كل منها.

وهناك 6 أندية حافظت على سجلها خاليا من الهزائم بعد مرور 3 جولات من بطولة الدورى وهى الأهلى "3 انتصارات" وبيراميدز "3 انتصارات" وغزل المحلة "انتصاران وتعادل" وسيراميكا "فوز وتعادلان" وسموحة "فوز وتعادلان" والمصرى "3 تعادلات".

بينما لم تحقق 5 أندية حتى الآن أي فوز ويأتي في مقدمتها الإسماعيلى "3 هزائم"، فاركو "3 هزائم"، إيسترن كومبانى "3 هزائم"، طلائع الجيش "هزيمتين وتعادل"، والمصرى "3 تعادلات".

وتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 9 نقاط، متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق الأهداف، فيما جاء غزل المحلة ثالثا برصيد 7 نقاط، وفى المركز الرابع يأتى البنك الاهلى برصيد 6 نقاط متفوقا على الزمالك صاحب المركز الأخير بفارق الأهداف، ويتذيل الإسماعيلى وإيسترن كومبانى وفاركو جدول الترتيب بدون نقاط.

فيما جاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالى:

البنك الأهلي 1 × 0 الإسماعيلي

مصر المقاصة 0 / 0 سيراميكا

المقاولون 1 / 1 طلائع الجيش

الجونة 1 / 0 فاركو

بيراميدز 3 / 0 الاتحاد السكندرى

سموحة 3 / 0 إيسترن كومبانى

غزل المحلة 3 / 0 إنبى

فيوتشر 1 / 1 المصرى البورسعيدى

الزمالك 3 / 5 الأهلى