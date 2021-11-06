لاعبو غزل المحلة يحصلون على لقاح كورونا اليوم

القاهرة - سامية سيد -

حصل لاعبو فريق غزل المحلة لكرة القدم اليوم على لقاح الكورونا، بعد خوض الفريق مباراته الودية ضد فريق دمنهور، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التجريبية التي قررها المدير الفني للفريق محمد عودة رغم خوض الفريق لمباراة قوية بالأمس في مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بنفس النتيجة لصالح أبناء المحلة.

أحرز أهداف المحلة اليوم أمام دمنهور محمود علاء وعبد الرحمن عاطف وأحمد الشيخ.

يذكر أن المحلة يحتل حاليا الترتيب الثالث في الدوري خلف الأهلي وبيراميدز.

وطالب مجلس إدارة نادى غزل المحلة الجمهور بعمل بعض الإجراءات الخاصة للحضور بمدرجات استاد المحلة والانتهاء منها على الفور، وهي استخراج الشهادة الخاصة بتطعيم ضدد فيروس كورونا وتوفير مكان خاص لاستخراج الفان اى دى لحضور المباريات القادمة للفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بمقر شركة كرة القدم لتسهيل الأمور لهم من قبل مسئولى شركة تذكرتي.

وحرص عدد كبير من جمهور المحلة على مساندة الفريق من مدرجات استاد المحلة في مباراة أمس أمام إنبى، حيث ظهروا بشكل لائق خلال التشجيع الفريق المحلاوى والمساهمة في تحقيق الفوز.

ويسعى مجلس إدارة نادى غزل المحلة، برئاسة على العباسى، من زيادة عدد الجماهير في المباريات القادمة للفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز لدعم الفريق معنويا خلال اللقاءات المهمة.