شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم السبت 6 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها سفر المغربي اشرف بن شرقي والتونسي سيف الجزيري، إلى بلديهما للانضمام لمنتخبي تونس والمغرب في تصفيات كأس العالم 2022.

زيزو يوجه رسالة إلى إمام عاشور بعد الانضمام لقائمة المنتخب

وجه أحمد سيد زيزو نجم الزمالك رسالة إلى زميله إمام عاشور بعد انضمام الأخير لقائمة المنتخب الوطنى عبر "ستوري" عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام" قائلا :"مبروك يا حبيبي ربنا يوفقك ويكرمك دائما".

طارق يحيى عن مباراة القمة: الزمالك راح الماتش متأخر ومانشستر خسر خمسة

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن لاعبى الزمالك والجهاز الفنى بقيادة كارتيرون ارتكبوا أخطاءً كثيرة خلال مباراة القمة أدت إلى خسارة الفريق أمام الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى لقاء الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

محمد أوناجم يطير إلى المغرب لقضاء الإجازة قبل العودة للزمالك

نشر المغربي محمد أوناجم، مهاجم نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، على متن الطائرة المتجهة إلى المغرب، اليوم السبت، لقضاء الإجازة التي حصل عليها بعد انتهاء الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

خالد الغندور: سيتم تخفيف عقوبة إيقاف شيكابالا لـ4 مباريات أو الاكتفاء بالـ"3"

علق الإعلامى خالد الغندور على انتظار نادى الزمالك رد اتحاد الكرة على رفع عقوبة إيقاف محمود عبد الرزاق شيكابالا لمدة 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه، على خلفية استلام درع الدورى فى الموسم المنقضى.

الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى الجمعة المقبل

يبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى بداية من الجمعة المقبل، وعقب انتهاء فترة الإجازة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام، عقب الخسارة من الأهلى بنتيجة 5 / 3.

الزمالك ينهي ملف متأخرات اللاعبين قبل مباراة الإسماعيلي

يبحث مسئولو نادى الزمالك توفير جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل مباراة الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدورى.

ويرغب مسئولو الزمالك فى منح اللاعبين جزءاً من متأخراتهم عن الفترة الماضية عقب العودة من الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام، خاصة أن أزمة المستحقات المتأخرة أحد أهم أسباب اهتزاز مستوى بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.

إدارة الزمالك تدرس تعيين مدرب عام مصرى بجهاز كارتيرون

بدأت إدارة نادي الزمالك في دراسة ملف تعيين مدرب عام مصري في الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بجدية، بعدما فشلت فكرة وجود جهاز معاون اجنبي بالكامل دون أن يكون هناك حلقة وصل بين اللاعبين والمدير الفني.

وكانت إدارة النادي قد بدأت في تنفيذ الفكرة وتعيين مدرب عام قبل انطلاق الموسم خلفا لأسامة نبيه الذي تقدم باستقالته، إلا أن كارتيرون رفض تماما الفكرة مكتفيا بالمعاونين الأجانب.