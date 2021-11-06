شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق محمد: أمتلك خطة طموحة لتحسين نتائج الجودو المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرزوق محمد، المرشح على رئاسة اتحاد الجودو، وجود عدد من الأولويات في برنامجه الانتخابي، ومن أبرز تلك الأولويات هو الاهتمام والنهوض بمستوى المنتخبات القومية في مختلف المراحل العمرية.

وقال مرزوق، فى تصريحات صحفية اليوم، إن النهوض بمستوى المنتخبات أمر ضروري ولا يمكن تجاهله، وإن السبيل لتحقيق الهدف هو توفير مصادر التمويل والاستعانة بأهل الخبرات الفنية الجيدة.

وأضاف: "لا يوجد وقت لنضيعه، وسأبدأ العمل على تحسين مستوى ونتائج المنتخبات في اللحظات الأولى من ولايتي، والهدف هو الوصول لمنصات التتويج الدولية والأولمبية، في أقرب وقت".

وأشار مرزوق إلى أن خطة النهوض بالمنتخبات ستعتمد على خلق أجيال جديدة من اللاعبين صغار السن، مع الاهتمام باللاعبين أصحاب الخبرات المتواجدين حاليا ضمن صفوف الفرق القومية.

وتابع مرزوق: "لا سبيل للنهوض بالمنتخبات دون الاهتمام بالعنصر التدريبي، وبناءً عليه ستتم الاستعانة بالخبرات التدريبية الأجنبية من أجل منح مدربينا المزيد من الخبرات من خلال دورات تدريبية على أعلى مستوى وتخريج جيل من المدربين الشباب قادر على رفع راية الجودو المصري لسنوات طويلة".

وختم مرزوق تصريحاته قائلا: "سيتم العمل على توفير مصادر تمويل إضافية بجانب دعم الدولة من أجل الصرف على المنتخبات وإعادة الجودو المصري لمكانته التي يستحقها".

وتقام انتخابات اتحاد الجودو يوم 2 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وتشهد منافسة قوية على جميع المقاعد.