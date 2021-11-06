كريم فؤاد يحتفل مع والده وأشقائه بفوز الأهلى على الزمالك بخماسية

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القاهرة - سامية سيد - احتفل كريم فؤاد، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، المنضم للفريق مطلع الموسم الحالى، مع والده وأشقائه، بالفوز الكبير الذى حققه الأهلى على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة.



كريم فؤاد وسط والده وأشقائه

ونشر كريم، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة جمعته بوالده وأشقائه الذين ارتدوا جميعا تيشيرتات الأهلى الحمراء، دون التعليق عليها سوى بوضع إيموشن خمس نسور وخمس قلوب، فى إشارة إلى الفوز بخماسية.





من ناحية أخرى، وعد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، كريم فؤاد بالحصول على فرصة المشاركة فى المباريات خلال الفترة القادمة، لاسيما حال التزام اللاعب فى التدريبات الجماعية وتقديم المطلوب منه.

ولم يحصل كريم فؤاد على فرصة المشاركة مع الأهلى منذ بداية الموسم الحالي، وكان يتواجد على دكة البدلاء أو خارج القائمة رغم حصول باقى الصفقات الجديدة على فرصة المشاركة فى المباريات.

وفاز الأهلى على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحى وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.