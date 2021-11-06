شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يكرم الأبطال العالميين والأولمبيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى حفل تكريم للأبطال العالميين والأولمبيين، مساء اليوم السبت، فى أحد فنادق منطقة الهرم بحضور عدد من مسئولى الرياضة.

وحرص الحسينى على تكريم عدد من الرعاة و معهم منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة تذكرتى و ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الأولمبية .

وتم تكريم عدد من اللاعبين أبرزهم اللاعبين ، علاء أبو القاسم وزياد السيسي و محمد حمزة و يارا الشرقاوي و محمد السيد و نورا منير و نهى هانى و مدحت معتز .

ونجحت قائمة عبد المنعم الحسينى برئاسة اتحاد السلاح بالكامل بالعلامة الكاملة، بالحصول على 10 أصوات مقابل لا شىء لقائمة جميل الزفتاوى.

وتضم قائمة الحسينى كلا من: محمد الحسينى و أيمن منير و خالد كابس و مدحت شكرى و سامر شريف و أحمد نبيل و أحمد سمير وميرفت حسانين وياسمين جاد وأمانى البحيرى وأمنية حسين.