شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى محروم من صفقاته الجديدة أمام بطل نيجيريا في ملحق الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب الصفقات الجديدة للمصري البورسعيدى في مباراة الدور التكميلي الثاني للكونفدرالية، أمام فريق ريفرز يونايتد النيجيري بدور الملحق من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتلقت إدارة النادي المصري البورسعيدى خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطرها من خلاله بتحديد موعد مباراتي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق ريفرز يونايتد النيجيري.

وتم تحديد يوم الأحد الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل موعدًا لمباراة الذهاب والتي ستقام بنيجيريا ، فيما تم تحديد يوم الأحد الموافق الخامس من ديسمبر المقبل موعدًا لمباراة الإياب والتي ستقام بمصر.

ومنحت إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي مهلة لإدارة نادي ريفرز يونايتد حتى الثاني عشر من نوفمبر المقبل لتحديد ملعب مباراة الذهاب وتوقيتها، بينما تم منح إدارة المصري مهلة حتى التاسع عشر من نوفمبر أيضًا لتحديد ملعب مباراة الإياب وتوقيتها أيضًا.