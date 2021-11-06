شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 6 /11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 6 /11 /2021، العديد من الأخبار الرياضة المهمة، جاء في مقدمتها: احتواء غضب دكة الاهلي من قبل الجهاز الفني وبدء التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترة الاجازة بالأهلي.

حرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء فى مباراة القمة 123 ضد الزمالك أمس الجمعة والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بخماسية وتحقيق العلامة الكاملة فى أول 3 جولات من عمر الدورى بعد إسقاط الإسماعيلى والبنك الأهلى والزمالك.

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم الخميس المقبل الاستعداد لمباراة المقاولون العرب، بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة خمسة أيام.