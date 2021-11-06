شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 6 /11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 6 /11 /2021، العديد من الأخبار الرياضة المهمة، جاء في مقدمتها: احتواء غضب دكة الاهلي من قبل الجهاز الفني وبدء التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترة الاجازة بالأهلي.
حرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء فى مباراة القمة 123 ضد الزمالك أمس الجمعة والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بخماسية وتحقيق العلامة الكاملة فى أول 3 جولات من عمر الدورى بعد إسقاط الإسماعيلى والبنك الأهلى والزمالك.
يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم الخميس المقبل الاستعداد لمباراة المقاولون العرب، بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة خمسة أيام.
يدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب الأجندة الدولية، ويناقش موسيمانى مع معاونيه بعد الراحة التى حصل عليها الفريق حالياً جدوى إقامة مباراة ودية للفريق قبل استئناف بطولة الدورى، خاصة أن الأهلى سيفقد جهود عدد كبير من اللاعبين خلال التدريبات المقبلة لتواجدهم مع المنتخب الوطنى بجانب تواجد الأجانب مع منتخبات بلادهم.
احتوى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي غضب لاعبي الفريق الذين لم يشاركون في مباراة القمة أمام الزمالك وأكد لهم عقب المباراة أن عدم مشاركتهم في اللقاء لا يُقلل منهم ولا من قدراتهم الفنية ، وشدد المدير الفني للاعبي الفريق المُستبعدين من المباراة أن ظروف المباراة لم تساعده على الدفع بلاعبين كان ينوي الاعتماد عليهم في اللقاء.
يُجرى المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى أشعة لتحديد حجم إصابته وفترة الغياب، بعد شكواه من آلام فى العضلة الخلفية ما تسبب فى تغييره خلال مباراة القمة أمام الزمالك، وشخص الجهاز الطبى إصابة المدافع الدولى على أنها إجهاد فى الخلفية، إلا أنه تم مطالبته بإجراء أشعة للتأكد من عدم وجود تمزق فيها ولتحديد مدة غيابه بدقة.