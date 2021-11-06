شكرا لقرائتكم خبر عن دور الرياضة الوقائى لحماية المرأة من أمراض العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية ندوة بعنوان: "دور الرياضة الوقائى والعلاجى لمواجهة أمراض العصر، وذلك بمناسبة الشهر الوردى لمكافحة مرض سرطان الثدى للمرأة وكذلك اليوم العالمى للمرأة".

وتقام الندوة صباح يوم الاثنين بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان.

وتتضمن الندوة جلستان الأولى بعنوان دور الرياضة الوقائى لمواجهة أمراض العصر وتتحدث فيه الدكتورة أمل رياض عميدة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان والدكتورة سبأ جرار عميدة كلية علوم الرياضة بالجامعة العربية الأمريكية بجنين وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربى للثقافة الرياضية، وتناولت الجلسة الثانية دور الرياضة فى تحقيق التنمية المستدامة (التمكين -العدالة -وتكافؤ الفرص-المساواة) وتتحدث فيها الدكتورة امل فكرى والدكتورة دينا حنفى الأستاذتان بكلية التربية الرياضية للبنات

وتحضر الندوة نخبة من السيدات قيادات الرياضة والاتحادات، يتقدمهن الدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، والدكتورة عبير عصام الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الثقافة الرياضية.