شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى عن احتفالية اتحاد السلاح: أفضل بداية لأولمبياد باريس 2024.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زياد السيسي، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف، إن الاحتفالية التي نظمها اتحاد السلاح أفضل بداية قبل دورة الألعاب الأولمبية القادمة في باريس 2024، موضحا أنه سيبذل قصارى جهده في الفترة القادمة.

وأضاف زياد السيسي: "احتفالية اتحاد السلاح شيء ممتاز بعد النتائج االقوية التي حققناها في دورة الألعاب الأولمبية وبإذن الله تكون دفعة معنوية فى القادم".

نظم اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى حفل تكريم للأبطال العالميين والأولمبيين، مساء اليوم السبت، فى أحد فنادق منطقة الهرم بحضور عدد من مسئولى الرياضة.

وحرص الحسينى على تكريم عدد من الرعاة ومعهم منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة تذكرتى وممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الأولمبية.

وتم تكريم عدد من اللاعبين أبرزهم اللاعبين، علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ويارا الشرقاوي ومحمد السيد ونورا منير ونهى هانى ومدحت معتز.

ونجحت قائمة عبد المنعم الحسينى برئاسة اتحاد السلاح بالكامل بالعلامة الكاملة، بالحصول على 10 أصوات مقابل لا شىء لقائمة جميل الزفتاوى.

وتضم قائمة الحسينى كلا من: محمد الحسينى وأيمن منير وخالد كابس ومدحت شكرى وسامر شريف وأحمد نبيل وأحمد سمير وميرفت حسانين وياسمين جاد وأمانى البحيرى وأمنية حسين.