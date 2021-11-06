شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أحمال الأهلى السابق يحتفل بالفوز على الزمالك رغم رحيله منذ 3 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم مرور عدة أعوام على رحيله من القلعة الحمراء، احتفل الهولندى مايكل ليندمان، مخطط الأحمال السابق بالنادى الأهلى، بالفوز الكبير الذى حققه الفريق الأحمر على الزمالك، بنتيجة 5 /3، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الجمعة، فى ختام لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.





ونشر ليندمان، الذى عمل مع المدير الفنى الهولندى مارتن يول، والفرنسى باتريس كارتيرون، عبر ستورى حسابه على "إنستجرام"، صورا وهو يتابع مباراة القمة، صحبها بتعليق "مبروك".

وفاز الأهلى على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.