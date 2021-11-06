شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 6 /11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 /11 /2021 العديد من الأخبار المهمة على مدار اليوم، والتي يأتي على رأسها إعلان كارلوس كيروش قائمة منتخب مصر لمباراتى أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلى لكأس العالم.

الاهلي يبدأ الخميس الاستعداد لمباراة المقاولون العرب في الدوري

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم الخميس المقبل الاستعداد لمباراة المقاولون العرب، بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة خمسة أيام. بدأ نادى سيراميكا البحث عن مهاجم سوبر للفريق مع باسم مرسى، ووقع اختيار هيثم شعبان على صلاح محسن، بعدما جدد الأهلى مفاوضاته لضم مهاجم سيراميكا شادى حسين. وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة اليد على رفع قرار تعليق هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى، والذى شهدت الفترة الماضية تجميده بداعى اختراق الفقاعة فى بطولة العالم. يبحث مسئولو نادى الزمالك توفير جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل مباراة الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدورى. موسيماني يبحث مع معاونيه خوض الأهلي مباراة ودية أثناء توقف الدوري يدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب الأجندة الدولية، ويناقش موسيمانى مع معاونيه بعد الراحة التى حصل عليها الفريق حالياً جدوى إقامة مباراة ودية للفريق. تستعد فرق الدورى لخوض منافسات الجولة الرابعة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022. احتوى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي غضب لاعبي الفريق الذين لم يشاركون في مباراة القمة أمام الزمالك وأكد لهم عقب المباراة أن عدم مشاركتهم في اللقاء لا يُقلل منهم ولا من قدراتهم الفنية ، وشدد المدير الفني للاعبي الفريق المُستبعدين من المباراة أن ظروف المباراة لم تساعده على الدفع بلاعبين كان ينوي الإعتماد عليهم في اللقاء. أفشة وشريف ومروان حمدى فى قائمة المنتخب لمباراتي أنجولا والجابون أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية الفريق استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين بتصفيات كأس العالم. موسيماني يحتوى غضب لاعبى الدكة فى الأهلي بعد "خماسية" الزمالك مواعيد مباريات الجولة الرابعة بمسابقة الدورى الزمالك ينهي ملف متأخرات اللاعبين قبل مباراة الإسماعيلي عمومية الدولى لليد ترفع قرار تعليق هشام نصر.. وتحويل مجلس اليد للجنة القيم سيراميكا يطلب ضم صلاح محسن من الأهلى مقابل شادي حسين

منتخب مصر يبدأ معسكره المغلق غدا استعداد لمباراتي أنجولا والجابون

يبدأ منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، المعسكر المغلق غدا الاحد أستعدادا للسفر إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يطير إلى أنجولا 10 نوفمبر

يتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

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