شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يواصل احتفالاته بفوز الأهلى على الزمالك مع جماهير "التالتة شمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلى، احتفالاته بفوز الفريق الكبير على الزمالك، بنتيجة 5 /3، فى المباراة الختامية للقاءات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى، الت أقيمت مساء أمس الجمعة، على أرضية استاد القاهرة الدولى.

ونشر السولية، عبر حسابه على تويتر، وهو يحتفل مع جماهير الأهلى التى تواجدت فى مدرجات استاد القاهرة، صحبها بتعليق: "التالتة شمال"، مع إيموشن نسر الأهلى، وفى إشارة إلى دور الجماهير فى دعم الفريق المستمر.





ونجح عمرو السولية، نجم الأهلى، فى صناعة الهدف الثالث على طريقة "رابونا" لزميله محمد شريف أمام الزمالك، فى المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية.

جدير بالذكر أن "رابونا" هى حركة فى كرة القدم، يقوم فيها اللاعب باستخدام ساقه الأقل قوة من أجل تثبيت جسمه فوق الأرض ثم لف ساقه الثانية حول الأولى لتسديد الكرة بالقدم الأقوى، ويرجع أصل تسمية هذه الحركة إلى عام 1948، حيث يعد اللاعب الأرجنتينى ريكاردو إينفانتى أول من سجل بها.

وفاز الأهلى على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.