شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يوجه رسالة إلى إمام عاشور بعد الانضمام لقائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد سيد زيزو نجم الزمالك رسالة إلى زميله إمام عاشور بعد انضمام الأخير لقائمة المنتخب الوطنى عبر "ستوري" عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام" قائلا :"مبروك يا حبيبي ربنا يوفقك ويكرمك دائما". شهدت قائمة منتخب مصر التى أعلنها لجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الجارى ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، مفاجآت بالجملة أبرزها استبعاد كل من طارق حامد وأحمد سيد زيزو لاعبى الزمالك، ورمضان صبحى لاعب بيراميدز.

إمام عاشور وضمت القائمة 26 لاعبا على النحو التالي.. حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد صبحي ( فاركو ) محمود جاد (انبي) الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) أحمد فتحي ( بيراميدز ) احمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) احمد ياسين ( البنك الأهلي ) ايمن اشرف ( الأهلي ) محمود علاء ( الزمالك ) احمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدي ( بيراميدز ) محمود حمدي "الونش" ( الزمالك ) الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) حمدي فتحي ( الأهلي ) عمرو السولية ( الأهلي ) امام عاشور ( الزمالك ) عبد الله السعيد ( بيراميدز ) مصطفى فتحي ( الزمالك ) الهجوم: عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني ) محمد شريف ( الأهلي ) أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) مروان حمدي ( سموحة ) محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي )