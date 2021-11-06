شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: لم نفاوض تاكيس و مجدي عبدالعاطي مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نفى مسؤولو نادي فاركو الدخول في مفاوضات مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لبيراميدز، بعدما ترددت أنباء في الساعات الماضية باقتراب تاكيس من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو.

وقال مسؤولو فاركو إن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق نادي فاركو، مستمر في منصبه على رأس الجهاز الفني، وإن كل ما يتردد حول نية الإدارة في إقالة مجدي عبدالعاطي والتعاقد مع تاكيس، عار تماما من الصحة.

وأوضح أن مجدي عبدالعاطي سيخوض تدريبات الفريق يوم الأحد المقبل بعد انتهاء راحة الفريق التي تستمر 48 ساعة، وذلك استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها يوم 18 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان مجدي عبد العاطي قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة، بعد انتهاء الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، وتوقف الدولي.

وجاء ذلك القرار لإراحة اللاعبين بعد أن خاضوا ثلاث مباريات في وقت قصير، ويسعي عبدالعاطي في عمل معسكر مغلق بداية من الاثنين المقبل، لتصحيح مسار الفريق في الجولات المقبلة بعد خسارة الثلاث جولات الأولى في بداية الدوري الممتاز.