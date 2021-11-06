شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينشر صورة ويعلق: الخمسة عدد صوابع الكف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلى، صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" معلقا عليها: "الواحد ربك هو الواحد اتنين يا الحسن و الحسين تلاتة بالله العظيم ما جي هنا تاني اربعة صحبتنا حلوة مربعة الخمسة عدد صوابع الكف".



كهربا

وكشف الإعلامي أحمد شوبير السبب الرئيسي في استبعاد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، من مباراة القمة أمام نادي الزمالك، قائلا: "كهربا ليس معاقبا لا يوجد أي عقاب على كهربا، واستبعاده بسبب فني في هذا اللقاء بالتحديد، وموسيماني يرى أن كهربا يكون عصبيا في هذا اللقاء بالتحديد، وكهربا يهتم بالهجوم على جانب الدفاع، لذلك تم استبعاده".

وأضاف: "كهربا منذ آخر خصم تعرض له من الأهلي ملتزم بنسبة مائة في المائة".

جدير بالذكر أن الأهلى فاز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.