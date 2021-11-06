شكرا لقرائتكم خبر عن أسيست و3 أهداف.. أرقام محمد شريف مع الأهلى بعد عودته للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، بإعادة محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مرة أخرى إلى قائمة الفراعنة، استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

واستبعد كيروش محمد شريف من قائمة مباراتى ليبيا الماضية، ليعيده مرة أخرى بعد الأرقام التي قدمها اللاعب مع القلعة الحمراء، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف بجميع المسابقات، بينما صنع هدفا وحيدا بواقع 4 مباريات بإجمالى 299 دقيقة شارك فيها بالقميص الأحمر مناصفة بين الدورى المصرى ودورى الأبطال.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية الفريق، استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم وضمت القائمة 26 لاعبا، والتى شهدت عودة محمد شريف ومحمد مجدي افشة وايضا ضم مروان حمدي مهاجم سموحة وأحمد ياسين مدفاع البنك الأهلى على النحو التالي:

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبو جبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد (إنبي)

الدفاع:

أكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

أحمد ياسين ( البنك الأهلي )

أيمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

أحمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي "الونش" ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

اإمام عاشور ( الزمالك )

عبد الله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي )