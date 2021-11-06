شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعد كريم فؤاد بفرصة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، كريم فؤاد الظهير الأيمن، للفريق الأحمر، بالحصول على فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة، لاسيما حال التزام اللاعب في التدريبات الجماعية وتقديم المطلوب منه.

ولم يحصل كريم فؤاد على فرصة المشاركة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، وكان يتواجد على دكة البدلاء أو خارج القائمة رغم حصول باقي الصفقات الجديدة على فرصة المشاركة في المباريات.

ويشارك أكرم توفيق بشكل أساسي في قيادة الجبهة اليمنى للأهلي، بينما يشارك محمد هاني كبديل له في عدد من المباريات، فيما خرج كريم فؤاد من حسابات الجهاز الفني.

ويدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب الأجندة الدولية، ويناقش موسيمانى مع معاونيه بعد الراحة التى حصل عليها الفريق حالياً جدوى إقامة مباراة ودية للفريق قبل استئناف بطولة الدورى، خاصة أن الأهلى سيفقد جهود عدد كبير من اللاعبين خلال التدريبات المقبلة لتواجدهم مع المنتخب الوطنى بجانب تواجد الأجانب مع منتخبات بلادهم.

ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التى أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة وفاز فيها الأهلى بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة فى بطولة ‏الدورى الممتاز.‏

ويبدأ الأهلى بعد الراحلة الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجارى فى الجولة الربعة لبطولة الدورى الممتاز بإستاد الأهلى والسلام.

ويعود بيتسو موسيمانى وجهازه الأجنبى المعاون من جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل، بعدما غادر القاهرة أمس، الجمعة، فى إجازة تستغرق عدة أيام.

واستغل موسيمانى الإجازة التى حصل عليها الأهلى لمدة خمسة أيام عقب مباراة القمة من أجل السفر إلى بلاده لزيارة أسرته التى تُقيم هناك، وغادر موسيمانى القاهرة عقب مباراة الزمالك أمس، الجمعة، والتى فاز فيها الأهلى 5 /3 ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.