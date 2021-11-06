رسميا.. نوريتش سيتي يعلن إقالة مدربه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قرر نادي نوريتش سيتي اليوم السبت إقالة مدربه الألماني دانييل فاركه بعد ساعات من تحقيق فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت إقالة فاركه بعد ساعات قليلة من فوز نوريتش على ملعب برنتفورد 2 /1.

وتعرض فاركه لضغوط متزايدة بعد فشل نوريتش في تحقيق أي انتصار في الدوري الإنجليزي.

وقرر نوريتش الاستغناء أيضا عن الجهاز المعاون الذي يضم إيدي ريمير وكريس دوموجالا وكريستوفر جون.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ستيوارت ويبر المدير الرياضي لنوريتش قوله "استمرارا للبحث عما هو أفضل لنادينا، لم يكن هذا القرار سهلا".

وأضاف "أدرك مدى تصميم دانييل وجهازه المعاون على النجاح في هذا المستوى، لكننا شعرنا بأنه الوقت المناسب لإجراء تغيير من أجل منح أنفسنا أفضل فرصة ممكنة للمحافظة على وضعنا في الدوري الممتاز".

وأشار "دانييل وجهازه المعاون سيحظون دائما بالترحيب هنا ، أود أن أستغل هذه الفرصة لتوجيه الشكر لهم جميعا على عملهم الشاق وأتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وختم بالقول "من المهم الآن أن ننظر إلى الأمام، لدينا 27 مباراة متبقية وطريق طويل نسيره في الموسم الحالي، ندرك أن لدينا القدرة من خلال فريقنا والجهاز الفني على بداية حصد النقاط والتقدم في جدول الترتيب".

وتولى فاركه تدريب نوريتش في 2017 وفاز معه بلقب دوري البطولة الإنجليزية مرتين في 2019 و2021.