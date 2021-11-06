الزمالك: لا نية لإقالة كارتيرون.. ولم نخسر 5-0 مثلكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك، أن تكون هناك نية لإقالة المدير الفني باتريس كارتيرون، وقال أن فريقه لم يخسر 5-0 لكنه استطاع أن يسجل 3 أهداف.

وقال الدردير في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "لا يوجد نية إطلاقا لإقالة باتريس كارتيرون، التعامل في نادي الزمالك لا يكون بالقطعة، الزمالك خسر مباراة ولم يخسر بطولة وهذا وارد في كرة القدم".

وتابع: "الزمالك ما زال أمامه مشوار طويلة للغاية.. الزمالك خسر 5 لكنه وسجل 3 أهداف، وليس مثلكم خسر 5-0، هل تتذكر 5-0 أم نسيتها؟ (قالها ضاحكا)."

وانتقل للحديث الشكاوى التي تقدم بها الزمالك، قائلًا: "حدثت هفوات في مباراة القمة، والكل اجمع على وجود 1000 تذكرة لنادي الزمالك صاحب الأرض ومثلهم ومثلهم للأهلي، وفوجئنا بدخول أعداد أكبر لجماهير الأهلي، بالرغم من أننا التزامنا بدخول 1000 مشجع فقط".

وأضاف: "بالتأكيد مراقب المباراة ومراقب لجنة المسابقات استمع لهتافات جماهير الأهلي، ونحن الآن ننتظر قرار رابطة الأندية المحترفة بخصوص هذا الأمر".

وواصل :"معلق المباراة كان يستخدم ايحاءات لا يصح أن تدخل بيوتنا على الأخص في أهداف النادي الأهلي، ونحن بالطبع نعترض على هذا، لا أرغب في الافصاح عن اسم المعلق ومعروف من كان يستخدم الايحاءات".

واختتم قائلًا: "قدمنا شكاوى بالفعل بخصوص هذه الأمور، ونحن لا نصدر بيان إلا بعدما نقدم الشكاوى".