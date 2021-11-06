الخليج 365 يكشف.. الإسماعيلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لقيادة الدراويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

كشف مصدر بالإسماعيلي أن النادي استقر على استبعاد فكرة التعاقد مع حمزة الجمل لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لطلعت يوسف الذي قرر الرحيل عن النادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس إدارة الإسماعيلي أغلق ملف حمزة الجمل لرغبة المجلس في تعيين مدرب أجنبي".

وأضاف: "الاختيار الآن بين ثنائي أجنبي وسيتم الحسم خلال 72 ساعة، وهما البرازيلي جورفان فييرا والأرجنتيني خوان براون".

وحصل لاعبو الإسماعيلي على راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام من خوض التدريبات بعد مواجهة البنك الأهلي التي أقيمت يوم الخميس الماضي بالجولة الثالثة لبطولة الدوري.

ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز في الدوري بعد الخسارة أمام الأهلي، سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

وتتوقف مسابقة الدورى قرابة الأسبوعين في ظل فترة التوقف ضمن الأجندة الدولية، حيث يستعد منتخب مصر لاستكمال مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

يذكر أن الإسماعيلي سيستضيف الزمالك بعد انتهاء التوقف في قمة مباريات الجولة الرابعة بإستاد الإسماعيلية يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر الجاري.