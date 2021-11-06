خاص.. محمود الخطيب يحدد مواعيد ندواته قبل انتخابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حدًّد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي والمرشح لذات المنصب في الانتخابات المقرر لها أحد يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، مواعيد مبدئية لندواته الانتخابية التي سيقيمها في مقري الجزيرة ومدينة نصر وفرع الشيخ زايد.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن محمود الخطيب وضع مواعيد مبدئية لندواته وهي يوم الخميس والجمعة والسبت 18 و19 و20 نوفمبر الجاري، على أن يتم تحديد المواعيد النهائية من قبل المدير التنفيذي للنادي سعد شلبي، لعدم تعارض ذلك مع ندوات المرشح الآخر على منصب الرئاسة خالد سليمان إن طلب ذلك.

وأضاف: "يحق لكل مرشح على منصب الرئاسة عقد ندوة في كل مقر أو فرع، على أن يتم التنسيق في هذا الإطار مع المدير التنفيذي للنادي. الخطيب حدَّد مواعيد مبدئية وقابلة للتغيير، وسوف يتم حسم الأمر في غضون الساعات القليلة المقبلة".

وتضم قائمة محمود الخطيب كلا من العامري فاروق في منصب النائب، خالد مرتجي في منصب أمين الصندوق، وفي العضوية فوق السن محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد سراج وحسام غالي ومهند مجدي، وتحت السن مي عاطف ومحمد الجارحي.