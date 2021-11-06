نتيجة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الايطالي «اليوفي يخطف ويفر من جديد»

تعرف مع الخليج 365 على نتيجة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في منافسات الجولة 13 ببطولة الدوري الايطالي «السيري آ»، ضمن مباريات اليوم السبت 6-11-2021.

اقتنص يوفنتوس 3 نقاط ثمينة للغاية بعد فوزه اليوم على ضيفه فيورنتينا بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري الايطالي 2021/2022.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح يوفنتوس أمام فيورنتينا اليوم، النجم الدولي الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (90+1).

ولم يقدم يوفنتوس الاداء المنتظر حتى الآن تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكن تحقيق الفوز اليوم، مع فترة التوقف الدولي المقبلة سيعطيان المدرب صاحب الـ54 عامًا الفرصة لتعديل الأمور.

وبهذا الفوز، ارتقى يوفنتوس للمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 18 نقطة، ويعادل نقاط فيورنتينا الذي تجمد رصيده 18 نقطة بالمركز السابع.