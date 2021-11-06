شاهد اهداف مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي إنوي «بنيشو يُشعلها والهدهودي يرد»

شاهد فيديو اهداف مباراة ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء في الدوري المغربي «البطولة المغربية الإحترافية إنوي»، ضمن مباريات اليوم السبت 6-11-2021.

خيم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) على مباراة الوداد وضيفه الرجاء في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري المغربي إنوي 2021/2022.

وتقدم الوداد بالهدف الأول عبر البديل صلاح الدين بنيشو في الدقيقة (78)، بينما أدرك مروان الهدهودي التعادل للرجاء في الدقيقة (80).

ولم يرتق الشوط الأول بين الفريقين إلى مستوى الطموحات، ولكن بدا فريق الرجاء هو الطرف الأفضل حيث استحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 64%، وصنع أكثر من فرصة سانحة للتسجيل.

وبدأ الوداد بالتشكيلة التالية: أحمد رضا التكناوتي، جلال الداودي، أشرف داري، الشيخ إبراهيم كومارا، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، مؤيد اللافي، مبينزا كومبولكي، سايمون مسوفا، أيمن الحسوني.

بينما جاءت تشكيلة الرجاء كالآتي: أنس الزنيتي، عبد الإله مدكور، جمال حركاس، مروان الهدهودي، محمد ناهيري، محمد زريدا، محسن متولي، عمر العرجون، زكرياء الوردي، عبد الإله الحافيظي، حميد أحداد.

وهدد الرجاء مرمى الوداد للمرة الأولى في الدقيقة (13)، بعد تمريرة رائعة من محسن متولي إلى حميد أحداد داخل منطقة الجزاء، سددها باتجاه المرمى ولكن وصلت سهلة في يد الحارس أحمد التكناوتي.

استمر ضغط نادي الرجاء وصنع عبدالإله الحافيظي فرصة جديدة من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة (18)، نفذها عالية داخل المنطقة ولكن لم تجد من يضعها في الشباك لتخرج إلى ضربة مرمى.

وطالب لاعبو الرجاء من حكم المباراة احتساب ضربة جزاء في الدقيقة (31) حينما تعرض حميد أحداد لإعاقة من أشرف داري وهو في طريقه للمرمى بعد تمريرة طولية، ولكنه اشار إلى استئناف اللعب دون احتساب أي شيء.

وسجل الوداد حضوره الأول في اللقاء عند الدقيقة (40)، بعدما تحصل على ضربة حرة مباشرة نفذها جلال الداودي بتسديدة ارتطمت في حائط الصد وتحولت باتجاه أشرف داري في مواجهة المرمى ولكنه ضربها رأسية سهلة في أحضان الحارس أنس الزنيتي.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ قليلة وصل الوداد لمرمى الرجاء من الجهة اليمنى عن طريق مبينزا كومبولكي، وأرسل كرة عرضية خادعة باتجاه المرمى، اعلن بعدها حكم الراية وجود تسلل على المهاجم الكونغولي.

بنيشو يُشعلها والهدهودي يرد

بدأت إثارة الديربي ترتفع شيء فيشئ في الشوط الثاني، حين حاول الوداد مباغتة الرجاء في الشوط الثاني عن طريق يحيى جبران في الدقيقة (49)، بعدما سدد كرة على الطائر من زاوية صعبة وصلت ضعيفة وسهلة في يد أنس الزنيتي.

ورد الرجاء عبر عبد الإله مدكور في الدقيقة (71) حين تلقى تمريرة على الجهة اليمنى من محسن متولي، وهيأ الكرة لنفسه وسدد كرة بيسراه في منتصف المرمى التقطها التكناوتي دون عناء.

وكاد محمد ناهيري يهدي فريقه السابق هدف التقدم الأول في الدقيقة (74)، بعد تمريرة إلى الخلف مرت من زميله الحارس أنس الزنيتي، ولكن الأخير انقذها في اللحظة الأخيرة بمساعدة القائم.

وخطف البديل صلاح الدين بنيشو الهدف الأول لنادي الوداد في الدقيقة (78)، بعد أن أرسل العملود كرة طولية هيأها مبينزا إلى بنيشو على حدود المنطقة ليفتح الزاوية لنفسه ويطلق تصويبة يسارية في شباك الزنيتي الذي لم يصدر أي ردة فعل.

ولم يتأخر رد الرجاء، فبعدها بدقيقتين فقط، تمكن المدافع مروان هدهودي من إدراك هدف التعادل للنسور الخضر برأسية رائعة بعد عرضية من عبدالإله الحافيظي من الجهة اليمنى.

وارتفع ريتم المباراة أكثر بكثير من ما كان عليه بين الفريقين في الدقائق الماضية، وكان ناهيري قريب من تسجيل الهدف الثاني لنادي الرجاء في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، حين قابل عرضية عبد الإله مدكور برأسية وجدت التكناوتي.

وبدأ التكناوتي هجمة مرتدة للوداد من نفس الكرة وصلت إلى مبينزا على حدود المنطقة وارسلها عرضية على القائم البعيد إلى بنيشو الذي ضربها رأسية تألق فيها أنس الزنيتي وابعدها عن مرماه ببراعة إلى الركنية.

وتولى العملود تنفيذ الضربة الركنية لفريق الوداد وارسلها عالية داخل المنطقة، فشل الزنيتي في إبعادها ولكن الدفاع أنقذها في اللحظة الأخيرة قبل أن تسكن الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).

وبهذا التعادل، حافظ الوداد على صدارة ترتيب الدوري المغربي إنوي برصيد 26 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الرجاء، الذي بقي كما هو في المركز الثاني.

شاهد اهداف مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي إنوي