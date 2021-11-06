نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني..شوط ثاني فوضوي

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الجولة الثالثة عشر من الدوري الاسباني “لا ليجا”، ضمن مباريات اليوم السبت 6 نوفمبر 2021.

فرط برشلونة في تقدمه بثلاثة أهداف ليتعادل 3-3 مع مضيفه سيلتا فيجو في مباراة فوضوية أوضحت حجم المهمة التي تنتظر المدرب الجديد تشابي هرنانديز.

وأكمل إياجو أسباس قائد سيلتا انتفاضة رائعة في الشوط الثاني من أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 52 قبل أن يهز نوليتو الشباك في الدقيقة 74.

ومنح المهاجم الشاب أنسو فاتي التقدم لبرشلونة في الدقيقة الخامسة وضاعف القائد سيرجيو بوسكيتس النتنيجة بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18 قبل أن يضيف ممفيس ديباي الهدف الثالث في الدقيقة 34.

لكن مستوى برشلونة تراجع بشدة في الشوط الثاني وامتد صيامه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري بهذا التعادل.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي سيلتا في المركز 14 ولديه 12 نقطة.

ولعب برشلونة بشراسة هجومية أثمرت عن هدف مُبكر سجله المهاجم أنسو فاتي بعد 5 دقائق فقط على البداية، قبل أن يُضاعف الدولي سيرجيو بوسكيتس الغلة الكتالونية بهدف ثان وقع عليه في الدقيقة 18.

وظل النسق الهجومي المرتفع لبرشلونة مستمرا إلى أن نجح الهولندي ممفيس ديباي من إحراز هدف ثالث في الدقيقة 34، أنهى به أحداث الشوط الأول.

وظهر أصحاب الأرض بشكلٍ مغاير مع بداية الشوط الثاني، وتمكنوا من تقليص الفارق عند الدقيقة 52 بهدف أول حمل توقيع المخضرم إياجو أسباس، ثم بهدف ثان جاء في الدقيقة 72 عن طريق مانويل نوليتو.

وبقيت النتيجة تُشير إلى تقدم برشلونة حتى الدقيقة السادسة من الوقت البديل المحتسب بدل ضائع، والتي عرفت تسجيل أسباس لهدف ثالث منح به التعادل لفريقه سيلتا فيجو.