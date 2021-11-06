تشكيلة ريال مدريد الاساسية في مباراة اليوم امام رايو فاليكانو في الدوري الاسباني.. مودريتش احدث الغيابات

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة ريال مدريد الاساسية في مباراة اليوم امام رايو فاليكانو برسم الجولة 13 من الدوري الاسباني، والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل كارلو أنشيلوتي مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاث امام زملاء راداميل فالكاو، لاعتلاء صدارة الترتيب ولو مؤقتاً، قبل مواجهة سوسيداد لنادي أوساسونا يوم غد الأحد.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لكل من فيديريكو فالفيردي وداني سيبايوس ورودريجو جوس وجاريث بيل وماريانو دياز بسبب الإصابة، ولوكا مودريتش (اصابة بالحمى).

بخلاف ذلك، فإن كارلو أنشيلوتي لديه فريق كامل تحت تصرفه وسيحدد تشكيلة قوية وهو يتطلع إلى الذهاب إلى التوقف الدولي مع معنويات عالية.

ويبدأ ريال مدريد مباراة اليوم بالبلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه الثنائي دافيد ألابا، وايدير ميليتاو في محور خط الدفاع، على ان يلعب داني كارفخال كظهير أيمن، و فيرلاند ميندي كظهير أيسر.

وفي وسط الميدان، دفع كارلو انشيلوتي بالثلاثي كارلوس كاسيميرو، وتوني كروس، والفرنسي إدواردو كامافينجا بدلاً من لوكا مودريتش المصاب بالحمى، في خطة 4 3 3.

وفي المقدمة، سيبدأ الثنائي المتألق هذا الموسم فينسيوس جونيور، و كريم بنزيمة منذ البداية في مباراة اليوم، فيما يتواجد في مركز الجناح الأيمن الاسباني ماركو أسينسيو.

تشكيلة ريال مدريد الاساسية في مباراة اليوم امام رايو فاليكانو في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال، دافيد ألابا، ايدير ميليتاو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، توني كروس، كامافينجا

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة، ماركو أسينسيو.