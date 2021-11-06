ريمونتادا قوية من سيلتا فيغو تجبر برشلونة على اقتسام النقاط وإسبانيول يهزم غرناطة



حقق سيلتا فيغو تعادلاً مثيراً 3-3 على حساب ضيفه برشلونة، ضمن المرحلة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.



وعلى وقع تعيين تشافي مدرباً للنادي الذي كان أحد أساطيره لاعباً، دخل لاعبو برشلونة بطاقة إيجابية جديدة ولعبوا شوط أول للذكرى سجلوا فيه ثلاثية قبل مرور 35 دقيقة، لكنهم خسروا نجمهم فاتي قبل نهاية الشوط بسبب الإصابة.



وستشكل إصابة فاتي قلقًا لتشافي ولويس إنركي مدرب المنتخب الاسباني الذي يستعد لخوض آخر مبارتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد أن بدا ابن الـ19 عامًا يعاني من آلام في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.



عاد المهاجم اليافع في أيلول/سبتمبتر الفائت بعد أن أبعدته إصابة قوية في الركبة عشرة أشهر عن الملاعب، وسجل أربعة أهداف في ثماني مباريات خاضها منذ العودة.



وسجل لبرشلونة أنسو فاتي 5، قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس 18 والهولندي الدولي ممفيس ديباي 34.



وفي الشوط الثاني تحسن أداء صاحب الدار وتفوقوا على ضيفهم بكل شيء، فنجحوا بإدراك التعادل عبر كابتن الفريق إياغو أسباس الذي سجل ثنائية 52، 90+6 ونوليتو 74.



وصار رصيد الفريق الكاتالوني 17 نقطة في المركز التاسع، مقابل تجمد رصيد سيلتا فيغو عند النقطة 12 في المركز 14.



وفي مباراة أخرى، حقق فريق إسبانيول الفوز على ضيفه غرناطة (2-0)، وافتتح أدريا بيدروزا التسجيل في الدقيقة 30 قبل أن يضيف راؤول دي توماس الهدف الثاني في الدقيقة 42.



ورفع إسبانيول رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع بعد أن حقق انتصاره الرابع فيما تجمد رصيد غرناطة عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.