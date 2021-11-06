شكرا لقرائتكم خبر عن ختام البطولة الأفريقية الأولى للملاحة الرياضية وبطولة مصر الدولية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت البطولة الأفريقية الأولي للملاحة الرياضية وبطولة مصر الدولية في نسختها الرابعة، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2021.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في كلمة مسجلة، بالشكر للاتحاد المصري للملاحة الرياضية، معرباً عن سعادته بنجاح البطولة على أرض مصر بمشاركة العديد من اللاعبين على مستوي العالم.

كما أكد صبحي أن مشاركة 130 لاعبا ولاعبة في بطولة مصر الدولية لجنسيات من مختلف العالم، بالاضافة إلي 66 لاعبا ولاعبة شاركوا في البطولة الأفريقية الأولي، هو أمر يدعو للفخر، ويدل على قدرة الاتحاد المصري للملاحة الرياضية على التنظيم الجيد للبطولة.

فيما أعرب الدكتور مؤنس أبو عوف رئيس الاتحادي المصري والإفريقي للملاحة الرياضية، عن سعادته بحصول المنتخب المصري على ٣٠ ميدالية من أصل ٤٨ ميدالية في البطولة الأفريقية الأمر الذي جاء بعد فترة إعداد كبيرة للمنتخب المصري.

وتقدم الدكتور مؤنس أبو عوف، بالشكر لجميع السادة المسؤولين عن نجاح البطولة وخروجها بالشكل اللائق بإسم ومكانة مصر الدولية، كما تقدم بالشكر للسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الغير محدود في الوقوف خلف الإتحاد المصري للملاحة الرياضية ودعمه في إقامة المعسكرات والبطولات المختلفة من اجل تخريج جيل جديد من اللاعبين المصريين الأكفاء والارتقاء بالرياضة في مصر.

وفي كلمتها، رحبت الدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء ونائباً عن السيد اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجميع الحاضرين والمشاركين في البطولة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدة أن محافظة جنوب سيناء تهتم بإقامة مختلف البطولات المحلية والدولية والتي تسعي الي زيادة السياحة في مصر بالإضافة إلي الإستمتاع بالمناطق الخلابة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ.

فيما نقل الاستاذ وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء ونائباََ عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، تحيات السيدة وزيرة البيئة لجميع الحاضرين، مؤكداً أن وزارة البيئة على استعداد تام للتعاون لإقامة جميع الانشطة والفعاليات التي تدعو الي حماية البيئة.

فيما أعرب فابيو بروتشيني القنصل الفخري الايطالي بمدينة شرم الشيخ، عن سعادته بنجاح البطولة، مضيفاً أنه حرص بصفة شخصية على دعم هذه البطولة نظرا لما تمثله من اهمية للتقارب بين الشعبين الشقيقين الايطالي والمصري، مثنيا على تنظيم البطولة بهذا الشكل الذي يعبر عن مكانة مصر التي نحملها دائما في قلوبنا.

وعلي هامش حفل الختام تم تكريم افضل لاعبين في البطولة الافريقية وبطولة مصر الدوليه وهم سلمي حسن عبدالعزيز أول سيدات فوق 21 سنة، عبدالرحمن محمود إبراهيم أول رجال فوق 21 سنة، فريدة محمود دهيس أول بنات تحت 20 سنة ، نورالدين حمدي أول ولاد تحت 20 سنة.

وشهد حفل الختام كل من الدكتور سونيا دنيا وكيل رئيس الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، الدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية ، الأستاذ محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ، الهادي مصاب رئيس لجنة الملاحة الرياضية بالجزائر، اواسي كواجيني رئيس إتحاد الملاحة الرياضية بكوت ديفوار وبعض من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.