شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: عشق الزمالك قدرنا والمواقف الصعبة تصنع الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أن عشق الفريق الأبيض قدره، وأنه يفتخر بذلك، لافتا إلى أن المواقف الصعبة هي التى تصنع الرجال.

وكتب عيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "إحنا بنعشق نادي الزمالك وده قدرنا الحلو والحاجة النضيفة الي دايماً بنفتخر بيها الي ميقفش مع الزمالك في اصعب ظروفه الي هي تهد اي كيان في العالم ميستهالش يبقي منتمي لنادينا الي هو اعظم و احلي و انضف حاجة في الدنيا المواقف الصعبة هي بس الي بتصنع الرجال خليك مع الزمالك بس".



أحمد عيد

وفى سياق متصل عبر أحمد عيد،عن حزنه من خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمت الفريقين مساء الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال عيد، خلال تواجده في الاستديو التحليلى لقناة الزمالك: "خسارة دمها تقيل ولكن لا نريد أن نهدم المعبد، كل الناس حزينة من الهزيمة أمام الأهلى لكن مشوار الدورى ما زال طويلا والشاطر من يستطيع لملمة أوراقه".

وأضاف عيد: "ليس يوم الزمالك وكارتيرون هيقدر يرجع بالفريق خلال الفترة القادمة ويجب التركيز على القادم حتى يتعرض الفريق الأبيض لفقد مزيد من النقاط".

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

وضم تشكيل الأهلي كلا محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، زيزو، اشرف بن شرقى وعمر السعيد.