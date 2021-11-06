شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة محمد حليم من تدريب حرس الحدود بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد حليم، المدير الفني لحرس الحدود، استقالته من تدريب الفريق، على الرغم من احتلال الفريق للمركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الثالثة التي تضم أندية الإسكندرية وبحرى بالقسم الثانى.

كان حرس الحدود تعادل في المباراة الأخيرة له بالدورى أمام كفر الشيخ سلبيا رافعا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثانى بجدول المجموعة التي يحتل صدارتها الأوليمبى برصيد 12 نقطة

وفضّل حليم منح الفرصة لمجلس إدارة الحدود في اختيار مدير فنى جديد، خاصة أن الفريق ينافس بقوة على صدارة المجموعة للصعود للأضواء من جديد.

يذكر أن محمد حليم كان قريبا من الصعود مع حرس الحدود في الموسم الماضى، بعد منافسة شرسة مع فاركو، كللها الأخير بالصعود لدورى الأضواء للمرة الأولى في تاريخه.