شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وبيراميدز يحققان العلامة الكاملة بعد الجولة الثالثة من الدورى.. 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار مساء الجمعة على منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، والذى شهد 23 هدفا في 9 مباريات، ليكون الأسبوع الأقل حتى الآن، بعدما شهدت أول جولتين تسجيل 26 هدفا في كل منها.

ويعد النادى الأهلى وبيراميدز هما الناديان اللذان نجحا في تحقيق العلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات من بطولة الدورى وتحقيق 9 نقاط من 9، حيث فاز الأهلى على الإسماعيلى برباعية نظيفة وعلى البنك الأهلى بهدف نظيف، وأخيرا على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

في المقابل، افتتح بيراميدز انتصارات على حساب مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على فاركو بنفس النتيجة، وأخيرا اكتسح الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة.

وتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 9 نقاط، متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق الأهداف، فيما جاء غزل المحلة ثالثا برصيد 7 نقاط، وفى المركز الرابع يأتي البنك الاهلى برصيد 6 نقاط متفوقا على الزمالك صاحب المركز الأخير بفارق الأهداف.

فيما جاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالى:

البنك الأهلي 1 × 0 الإسماعيلي

مصر المقاصة 0 / 0 سيراميكا

المقاولون 1 / 1 طلائع الجيش

الجونة 1 / 0 فاركو

بيراميدز 3 / 0 الاتحاد السكندرى

سموحة 3 / 0 إيسترن كومبانى

غزل المحلة 3 / 0 إنبى

فيوتشر 1 / 1 المصرى البورسعيدى

الزمالك 3 / 5 الأهلى