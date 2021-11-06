شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يطالب الجمهور بحضور المباريات لمساندة الفريق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجلس إدارة نادى غزل المحلة الجمهور بعمل بعض الإجراءات الخاصة للحضور بمدرجات استاد المحلة والانتهاء منها على الفور، وهي استخراج الشهادة الخاصة بتطعيم ضدد فيروس كورونا وتوفير مكان خاص لاستخراج الفان اى دى لحضور المباريات القادمة للفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بمقر شركة كرة القدم لتسهيل الأمور لهم مت قبل مسئولى شركة تذكرتي.

وحرص عدد كبير من جمهور المحلة على مساندة الفريق من مدرجات استاد المحلة في مباراة أمس أمام إنبى، حيث ظهروا بشكل لائق خلال التشجيع الفريق المحلاوى والمساهمة في تحقيق الفوز.

ويسعى مجلس إدارة نادى غزل المحلة، برئاسة على العباسى، من زيادة عدد الجماهير في المباريات القادمة للفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز لدعم الفريق معنويا خلال اللقاءات المهمة.

وخاض فريق المحلة مباراة ودية عصر اليوم أمام فريق دمنهور على ملعب الغزل، شارك خلالها محمد عودة المدير الفنى للفريق عددًا من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة إنبى التى أقيمت أمس وانتهت بفوز عريض لأبناء المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، وضعت زعيم الفلاحين فى المركز الثالث فى جدول الدورى العام بعد مرور ثلاث جولات بعد الأهلى وبيراميدز.

وتأتى المباراة الودية فى إطار سعى الجهاز الفنى للمحلة للحفاظ على التركيز الذهنى واللياقة البدنية لكل اللاعبين بقائمة الفريق التى شهدت انضمام 17 لاعبًا خلال فترة الانتقالات الصيفية، فى موسم انتقالات قياسى للفريق، ساهم بشكل كبير فى تحسين أداء الفريق، الذى بدا واضحا من خلال النتائج خلال المباريات الثلاث التى خاضها حتى الآن .

وخاض أبناء الفلاحين ثلاث مباريات فى الدورى الممتاز حققوا فيها 7 نقاط، بالتعادل مع المصرى على ملعب برج العب بهدف لمثله، ثم فاز على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف لهدفين، والمباراة الأخيرة أمام إنبي، التى حقق فيها الفوز بثلاثة أهداف، فى مباراة شهدت حضورًا جماهيريًّا .







