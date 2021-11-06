الامارات | بيرنلي يفرض التعادل على تشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي يفرض التعادل على تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أرضه بشكل مفاجئ 1-1 مع بيرنلي المتعثر بعدما سجل البديل ماتي فيدرا هدف الضيوف قرب النهاية ليلغي هدف التقدم عبر كاي هافرتس اليوم السبت.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 26 نقطة من 11 مباراة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي فاز 2-صفر خارج أرضه على مانشستر يونايتد في مباراة قمة. وظل بيرنلي في المركز 18 بثماني نقاط.

وحافظ الحارس نيك بوب على بقاء بيرنلي في المباراة مبكرا عندما تصدى لفرصتين من كالوم هودسون-أودي وجورجينيو، لكنه لم يفعل شيئا في الدقيقة 33 ليمنع هدف المهاجم الألماني هافرتس إثر تمريرة عرضية من ريس جيمس.

ووجد جيمس المساحة في الناحية اليمنى ليرسل تمريرة عرضية متقنة لهافرتس حولها بضربة رأس من ثمانية أمتار في الزاوية البعيدة تجاوزت بوب الذي ظل واقفا على خط مرماه.

وواصل تشيلسي الضغط بعد الاستراحة حيث لمست ضربة رأس من تياجو سيلفا الجانب الخارجي للقائم قبل أن يطلق هافرتس تسديدة من مدى قريب أعلى المرمى وتصدى بوب لمحاولة من هودسون-أودي.

وكلفت الفرص المهدرة تشيلسي كثيرا، حيث أدرك بيرنلي التعادل من أول هجمة خطيرة بعدما أرسل آشلي ويستوود تمريرة عرضية هيأهها جاي رودريجيز إلى فيدرا ليضع الكرة في المرمى من مدى قريب في الدقيقة 79.

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