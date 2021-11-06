الامارات | سولشار يأسف على "الخطوة الكبيرة للخلف" بعد الخسارة من سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن سولشار يأسف على "الخطوة الكبيرة للخلف" بعد الخسارة من سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المحبط إن فريقه اتخذ "خطوة كبيرة للخلف" بأدائه في الخسارة 2-صفر أمام ضيفه مانشستر سيتي في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وأطلق يونايتد تسديدة واحدة على مرمى سيتي خلال المباراة التي أقيمت في أجواء ممطرة وهيمن عليها سيتي وألحق بمنافسه الخسارة الثالثة في اخر أربع مباريات على أرضه في الدوري.

وقال سولشار إن فريقه خسر ثماني مباريات على أرضه في كافة المباريات خلال 2021، وهو أكبر عدد مباريات في عام واحد منذ الهزيمة في ثماني مباريات عام 1989، ليزيد الضغط على المدرب النرويجي الذي يكافح من أجل قلب حظوظ فريقه.

وأضاف سولشار "بالطبع الأمر مخيب للأمال للغاية. إنها خطوة كبيرة للخلف، أنها طريقة خسارة لا نودها. عندما نخسر مباراة أمام فريق جيد تريد أن ترى أداء أفضل من مانشستر يونايتد مما شاهدناه اليوم.

"عندما كنا نمتلك الكرة كانوا يضغطون علينا جيدا حقا. لم نتمكن من التمركز الجيد في الخلف. لذلك لا يمكن الوصول للمستوى الذي نحتاجه للفوز على الأندية الجيدة".

وتعرض سولشار لانتقادات شديدة عقب الخسارة الثقيلة 5-صفر أمام ليفربول في مباراته الأخيرة بالدوري على ملعبه لكن الفوز على ملعب توتنهام هوتسبير والتعادل مع أتلانتا في إيطاليا بدوري أبطال أوروبا ألمحت إلى بعض التحسن في الأداء قبل أن يزيد سيتي من مشاكل الفريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news