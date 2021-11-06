ترتيب هدافي الدوري المصري.. معلول وزيزو يتصدران القائمة

الشارقة - اميمة ياسر - بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة التي أسفرت عن فوز كبير للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة بالموسم الكروي 2021-2022، ننشر ترتيب هدافي الدوري الممتاز.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:



علي معلول (الأهلي): 3 أهداف.



أحمد سيد زيزو (الزمالك): 3 أهداف.



محمد هلال (البنك الأهلي): 3 أهداف.



مروان حمدي (سموحة): 3 أهداف.



مابولو (الاتحاد السكندري): 3 أهداف.



محمد شريف (الأهلي): هدفان.



أحمد رفعت (فيوتشر): هدفان



بيرسي تاو (الأهلي) هدفان



وليد الكرتي (بيراميدز) هدفان.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 9 نقاط

2- بيراميدز 9 نقاط

3- غزل المحلة 7 نقاط

4- البنك الأهلي 6 نقاط

5- الزمالك 6 نقاط

6- سموحة 5 نقاط

7- سيراميكا كليوباترا 5 نقاط

8- مصر للمقاصة 4 نقاط

9- فيوتشر 4 نقاط

10- المقاولون العرب 4 نقاط

11- الجونة 4 نقاط

12- الاتحاد السكندري 4 نقاط

13- المصري البورسعيدي 3 نقاط

14- المصري البورسعيدي 3 نقاط

15- طلائع الجيش نقطة وحيدة

16- فاركو دون رصيد من النقاط

17- إيسترن كومباني دون رصيد من النقاط

18- الإسماعيلي دون رصيد من النقاط

نتائج مباريات الجولة الثالثة للدوري



البنك الأهلي 1-0 الإسماعيلي

مصر للمقاصة 0-0 سيراميكا كليوباترا

المقاولون العرب 1-1 طلائع الجيش

الجونة 1-0 فاركو

بيراميدز 3-0 الاتحاد السكندري

سموحة 3-0 إيسترن كومباني

غزل المحلة 3-0 إنبي

فيوتشر 1-1 المصري البورسعيدي

الزمالك 3-5 الأهلي