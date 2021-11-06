موعد مباراة ليفربول وويست هام.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ويست هام، نظيره ليفربول، في السادسة والنصف مساء غد الأحد، في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء متأثرا بتعادله مع برايتون 2-2، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ22 نقطة، فيما يأتي ويست هام في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك ، روبتسون

الوسط: هندرسون، أكمانترا، فابيانو

الهجوم: محمد صلاح ، جوتا، ماني

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD 1.