شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تدرس تعيين مدرب عام مصرى بجهاز كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة نادي الزمالك في دراسة ملف تعيين مدرب عام مصري في الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بجدية، بعدما فشلت فكرة وجود جهاز معاون اجنبي بالكامل دون أن يكون هناك حلقة وصل بين اللاعبين والمدير الفني.

وكانت إدارة النادي قد بدأت في تنفيذ الفكرة وتعيين مدرب عام قبل انطلاق الموسم خلفا لأسامة نبيه الذي تقدم باستقالته، إلا أن كارتيرون رفض تماما الفكرة مكتفيا بالمعاونين الأجانب.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي أنه ستتم دراسة العديد من الأسماء التي تصلح لهذا الدور خلال الأيام المقبلة، على أن يتم ضمه عقب عودة المدير الفني من الراحة التي حصل عليها لمدة 6 أيام.

من ناحية أخرى يبحث مسئولو نادي الزمالك توفير جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل مباراة الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدورى.

ويرغب مسئولو الزمالك في منح اللاعبين جزء من متأخراتهم عن الفترة الماضية، عقب العودة من الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام، خاصة أن أزمة المستحقات المتأخرة أحد أهم أسباب اهتزاز مستوى بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى بداية من الجمعة المقبل، وعقب انتهاء فترة الإجازة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام، عقب الخسارة من الأهلى بنتيجة 5 / 3.

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى أمام الإسماعيلى، والمحدد لها يوم 19 من الشهر الجارى، باستاد الإسماعيلية فى مواجهة ستكون فى غاية الصعوبة على الفريقين.

وكان الجهاز الفني للزمالك قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء قرار الراحة بعدما خاض الزمالك أول 3 جولات من سباق الموسم المحلي الجديد، حيث لعب الفريق الأبيض 3 مواجهات بمسابقة الدوري الممتاز أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، وحقق الفوز خلال أول مواجهتين بهدفين دون رد، وخسر المباراة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ليحصد 6 نقاط قبل فترة توقف المسابقة.

وأغلق الزمالك صفحة الخسارة من الأهلى بنتيجة 5 / 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويبدأ التفكير فى المواجهات المقبلة.