شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم مقدونيا 31 / 26 فى الودية الثانية بالمركز الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب كرة اليد للرجال على نظيره المقدوني بنتيجة 31/26 فى اللقاء الودى الثانى على التوالى بالمركز الأوليمبى بالمعادى، حيث وصل منتخب كرة اليد المقدوني إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الجمعة لخوض وديتى الفراعنة الجمعة السبت.

وفاز منتخب مصر فى الودية الأولى أمس الجمعة بنتيجة 32/25 على نفس الصالة.

واتفق الجهاز الفني على لعب مباراتين وديتين خلال الأسبوع الدولي، مع منتخب مقدونيا يومي 5 و6 نوفمبر الجارى، استعدادا لأمم أفريقيا المقبلة فى يناير بالمغرب.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الذهبي الودية عن نظام البطولة التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يومي 7 و9 يناير المقبل، ويشارك بها أربعة منتخبات هي: فرنسا والدنمارك والنرويج ومصر.

وأسفر نظام البطولة عن مواجهة المنتخب الوطني المصري مع الدنمارك، بينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع النرويج في 7 يناير، ويلتقي الفائز مع الفائز والخاسر مع الخاسر 9 يناير.

وتعد بطولة الدوري الذهبي هي المحطة الأخيرة في برنامج إعداد المنتخب الوطني للرجال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير المقبل.