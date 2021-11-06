شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أقوى هجوما بعد الجولة الثالثة من الدورى.. والبنك أفضل دفاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الجمعة على منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، والذى شهد 23 هدفا في 9 مباريات ليكون الأسبوع الأقل حتى الآن بعدما شهدت أول جولتين تسجيل 26 هدفا في كل منها.

ويعد النادى الأهلى هو صاحب أقوى هجوم بعد مرور 3 جولات من بطولة الدورى، بعدما نجح في إحراز 10 أهداف وتلقى 3 أهداف بعد الفوز على الإسماعيلى برباعية نظيفة وعلى البنك الأهلى بهدف نظيف، وأخيرا على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، متفوقا على بيراميدز والزمالك وغزل المحلة وسموحة والاتحاد السكندرى أصحاب الوصافة برصيد 7 أهداف.

بينما يمتلك البنك الأهلى أقوى دفاع في الدورى حتى الآن، بعدما استقبل هدفا واحدا فقط وكان أمام الأهلى في الجولة الثانية عن طريق محمد شريف، بينما حافظ على نظافة شباكه أمام طلائع الجيش والإسماعيلى.

وتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 9 نقاط، متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق الأهداف، فيما جاء غزل المحلة ثالثا برصيد 7 نقاط، وفى المركز الرابع يأتي البنك الاهلى برصيد 6 نقاط متفوقا على الزمالك صاحب المركز الأخير بفارق الأهداف.

فيما جاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالى:

البنك الأهلي 1 × 0 الإسماعيلي

مصر المقاصة 0 / 0 سيراميكا

المقاولون 1 / 1 طلائع الجيش

الجونة 1 / 0 فاركو

بيراميدز 3 / 0 الاتحاد السكندرى

سموحة 3 / 0 إيسترن كومبانى

غزل المحلة 3 / 0 إنبى

فيوتشر 1 / 1 المصرى البورسعيدى

الزمالك 3 / 5 الأهلى