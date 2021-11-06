شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد زايد نائباً لرئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إنجاز جديد للجمباز المصري، فازت الدكتورة نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات فى الانتخابات التى أقيمت فى مدينة أنطاليا بتركيا اليوم بعدما حصلت على أعلى الأصوات.

وحظيت زايد بدعم كبير من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين منذ تم ترشيحها لعضوية اللجنة الفنية للاتحاد الدولى للجمباز.

وتعتبر الدكتورة نهاد زايد المصرية الأولى التى تصل لهذا الانجاز فى فرع الجمباز الفنى آنسات.

نهاد زايد واحدة من أفضل محكمات الجمباز الفني على مستوى العالم ويعتمد عليها الاتحاد الدولي للعبة فى البطولات الدولية والقارية والأولمبياد.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد اعلن فى وقت سابق عن نجاح نهى عبد الوهاب فى الحصول على منصب رئيس الجنه الفنية للجمباز الإيقاعى بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكية قبل انتخابات الاتحاد الدولي.

ويعد فوز نهى عبد الوهاب إنجاز جديد لاتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين بعد سحب ترشح منافستها الروسيه من مقعد الرئاسه بعد دعم كبير من الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ومجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين.

من جانبه أعرب إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز عن سعادتة بنجاح نهاد زايد فى انتخابات صعبة لتكون إضافة كبيرة للجمباز المصرى فى الهيئات الدولية للعبة.

وأضاف رئيس الاتحاد أن المرأة المصرية قادرة على شغل جميع المناصب الدولية بعد المكتسبات الكبيرة التي حظيت بها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وظهر هذا فى اتحاد الجمباز بعد فوز نهي عبد الوهاب برئاسة اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز بالتزكية وفوز نهاد زايد بعد انتخابات شرسة بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات