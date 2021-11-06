شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يبدأ الخميس الاستعداد لمباراة المقاولون العرب في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم الخميس المقبل الاستعداد لمباراة المقاولون العرب، بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة خمسة أيام.

ويبدأ الأهلي يوم الخميس المقبل الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الربعة لبطولة الدوري الممتاز باستاد الأهلي والسلام.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، وفاز فيها الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين، مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

ويعود بيتسو موسيماني وجهازه الأجنبي المعاون من جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل، بعدما غادر القاهرة أمس، الجمعة، فى إجازة تستغرق عدة أيام، واستغل موسيماني الإجازة التى حصل عليها الأهلي لمدة خمسة أيام عقب مباراة القمة من أجل السفر إلى بلاده لزيارة أسرته التى تُقيم هناك.