شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يطلب ضم صلاح محسن من الأهلى مقابل شادي حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نادى سيراميكا البحث عن مهاجم سوبر للفريق مع باسم مرسى، ووقع اختيار هيثم شعبان على صلاح محسن، بعدما جدد الأهلى مفاوضاته لضم مهاجم سيراميكا شادى حسين.

واشترط سيراميكا الحصول على خدمات صلاح محسن فى صفقة بيع نهائي مقابل التخلي عن شادي حسين التى تعثرت محاولات ضمه للنادى الأهلى الصيف الماضى رغم تمسك اللاعب بالرحيل.

جدير بالذكر أن شادي حسين لم يوقع على حضوره هذا الموسم، كما أن صلاح محسن مازال مصابا ويواصل التأهيل، وربما يساهم مستوى اللاعبين فى الأسابيع المقبلة بعد فترة التوقف فى حسم الصفقة.

من جهته أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، أن الدوري الممتاز هذا الموسم سيكون أصعب بكثير من الموسم الماضي، موضحا أن سيراميكا قدم بداية قوية هذا الموسم بحصد 4 نقاط فى أول جولتين، خاصة بعد الفوز على الإسماعيلي وهو فريق كبير.

وقال البطاوي، إن شادي حسين مهاجم سيراميكا تلقى عدة عروض للرحيل ولكن النادي تمسك به.