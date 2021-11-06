شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الدولى لليد ترفع قرار تعليق هشام نصر.. وتحويل مجلس اليد للجنة القيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة اليد على رفع قرار تعليق هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى، والذى شهدت الفترة الماضية تجميده بداعى اختراق الفقاعة فى بطولة العالم.

من ناحية أخرى، كشف هشام نصر لليوم السابع عن قرار تحويل مجلس اليد السابق إلى لجنة القيم وفقا لخطاب أرسلته اللجنة الأولمبية ضد إنتخابات 2017.

وقرر هشام نصر مسبقا الطعن على قرار اللجنة الأولمبية الذى يفيد بتعيين لجنة لتسيير الأعمال الاتحاد المصرى لكرة اليد، لما شاب ذلك القرار من مخالفات وإهدار لإدارة الجمعية العمومية التى منحت الثقة لمجلس نصر.

واستند الطعن على عدم وجود ثمة أى مخالفات إدارية أو مالية شابت أعمال مجلس نصر، فيما تضمن الطعن أن مجلس نصر تسلم الاتحاد مدينا بمبلغ 4 ملايين جنيه حتى وصلت أرصدة الاتحاد إلى ما يزيد عن مائة مليون جنيه.

واعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب قرار الاتحاد الدولى لليد مارس الماضى بتعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد اللعبة برئاسة محمد الأمين، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد.

وتضم اللجنة كلا من نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية كل من: عاصم السعدنى وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل وعمرو فتحى.

وشهدت اللجنة المؤقتة إضافة أعضاء جدد عن المجلس السابق وهم كل من محمد الأمين وعاصم السعدنى و أيمن صلاح، أما باقى اللجنة فهم من أعضاء مجلس هشام نصر.