شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية لم تحصد أى نقاط بعد الجولة الثالثة من الدورى.. الإسماعيلى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الجمعة على منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، والذى شهد 23 هدفا في 9 مباريات، ليكون الأسبوع الأقل حتى الآن بعدما شهدت أول جولتين تسجيل 26 هدفا في كل منها.

وتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 9 نقاط، متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق الأهداف، فيما جاء غزل المحلة ثالثا برصيد 7 نقاط، وفى المركز الرابع يأتي البنك الأهلى برصيد 6 نقاط متفوقا على الزمالك صاحب المركز الأخير بفارق الأهداف.

وهناك 3 أندية فشلت حتى الآن في الحصول على أي نقاط، في مقدمتها الإسماعيلى الذى تلقى 3 هزائم متتالية من الأهلى وسيراميكا وأخيرا من البنك، ثانى الأندية هو فاركو الوافد الجديد بعد الهزيمة من فيوتشر وبيراميدز وأخيرا الجونة، وثالث الأندية هو إيسترن كومبانى الوافد الجديد أيضا بعد الهزيمة من المقاولون وغزل المحلة وسموحة.

فيما جاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالى..

البنك الأهلي 1 × 0 الإسماعيلي

مصر المقاصة 0 / 0 سيراميكا

المقاولون 1 / 1 طلائع الجيش

الجونة 1 / 0 فاركو

بيراميدز 3 / 0 الاتحاد السكندرى

سموحة 3 / 0 إيسترن كومبانى

غزل المحلة 3 / 0 إنبى

فيوتشر 1 / 1 المصرى البورسعيدى

الزمالك 3 / 5 الأهلى