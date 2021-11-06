شكرا لقرائتكم خبر عن رجب عمران يعود لسيراميكا بنهاية التوقف الدولى بعد التعافي من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب رجب عمران، لاعب سيراميكا، من العودة لصفوف سيراميكا بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به فى المباريات الودية التى خاضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وغاب عمران عن سيراميكا فى المباريات الثلاث الأولى أمام الجونة والإسماعيلى والمقاصة بسبب إصابته بشد فى العضلة الأمامية.

وتعرّض رجب عمران لإصابة مع نهاية الشوط الأول من مباراة الترسانة الودية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبيل انطلاق الموسم الجاري.

وانتهت مباراة مصر المقاصة وسيراميكا بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة الـ4 فى المركز الثامن ، ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 5 في المركز الخامس بجدول الدوري.

منح هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبى فريقه يومين راحة في بداية فترة توقف الدورة تزامنًا مع انطلاق التوقف الدولى، وذلك لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد البداية الجيدة للفريق هذا الموسم.