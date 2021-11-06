شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحقق رقما مميزا على حساب الأهلى والزمالك.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، رقما فريدا ومميزا بعد قيادة الأهلى للفوز على الزمالك في قمة الجولة الثالثة في بطولة الدورى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وأصبح الجنوب أفريقى موسيمانى أول مدرب يحقق الفوز على الأهلى والزمالك بخمسة أهداف، حيث قاد صن داونز للفوز على الأهلى بخماسية نظيفة في دورى أبطال أفريقيا قبل 3 مواسم، ونجح في قيادة الأهلى للفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليصبح المدرب الوحيد الذى استطاع قهر القطبين بنتيجة كبيرة بخماسية.

ويلعب الأهلي مع المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجارى فى الجولة الربعة لبطولة الدوري الممتاز باستاد الأهلي والسلام.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، واستغل موسيماني فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني مباراتى أنجولا والجابون فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

تستعد فرق الدورى لخوض منافسات الجولة الرابعة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة بالدورى كالتالى..

يوم الخميس 18 نوفمبر

فاركو × مصر المقاصة

الشرقية للدخان × فيوتشر

الاتحاد السكندرى × الجونة

سيراميكا × البنك الأهلى

يوم الجمعة 19 نوفمبر

المصرى × بيراميدز

طلائع الجيش × غزل المحلة

الإسماعيلي × الزمالك

إنبى × سموحة

الأهلى × المقاولون