شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأمين يشارك فى كونجرس الاتحاد الدولى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد الأمين، رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، فى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى، والمقامة على مدار اليوم السبت عبر الاتصال عن بُعد.

وبدأت فعاليات كونجرس الاتحاد الدولي صباح اليوم من خلال كلمة الدكتور حسن مصطفى لأعضاء الجمعية العمومية عبر مختلف الاتحادات الأهلية، كما يناقش الكونجرس العديد من الملفات الخاصة بمستقبل كرة اليد على مستوى العالم.

وقبل اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي، حافظ الدكتور حسن مصطفى على منصبه رئيسا للاتحاد الدولي بالتزكية لفترة جديدة، وتعد الولاية السادسة على التوالي له على رأس إدارة الاتحاد الدولي لليد.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الأمين شارك أمس الجمعة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، والتي شهدت انتخاب مجلس إدارة جديد، حيث حافظ البنيني منصورو أريمو على منصبه رئيسا للاتحاد الأفريقي، ومعه في المكتب التنفيذي مدحت البلتاجي نائب أول للرئيس، وبيدرو جودينهو نائب ثان للرئيس، وتشارلز أومبوماهو أمين عام، ودوجبو ياو أمين الصندوق.