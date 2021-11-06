شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد لـ أفشة وشريف يرقصان مع جماهير الأهلى بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، وهو يرقص مع زميله محمد شريف، وهما يرقصان مع جماهير الفريق عقب الفوز الكبير على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدورى المصرى لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى، عبر حسابه على انستجرام، فيديو أفشة وشريف وصحبه بتعليق: "دائمًا أفضل مع المشجعين".



شريف وأفشة

وسبق وحرص لاعبو الأهلى على مواساة محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، بين شوطى وبعد مباراة الزمالك التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 3.

وكشف مصدر مطلع لـ"الخليج 365" أن أفشة كان حزينًا لعدم تسجيل أهداف فى مباراته رقم 100 مع المارد الأحمر، حيث تعد مواجهة الزمالك هى المباراة رقم 100 للاعب مع الأهلى، وكان يأمل فى تسجيل هدف خلال اللقاء والاحتفال، لاسيما أنه جهز قميصا خاصت برقم 100 وكان يرغب فى الاحتفال به.

وأضاف المصدر أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى عنف اللاعب بين شوطى مباراة الزمالك وطالبه بالتركيز وعدم الانشغال بتسجيل الهدف، الأمر الذى دفع معظم لاعبى الأهلى لمواساة أفشة عقب الخروج من غرف خلع الملابس وفى مقدمتهم وليد سليمان وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وعقب انتهاء المباراة وداخل غرف خلع الملابس قام محمد الشناوى بمصافحة جميع لاعبى الفريق، إلا أنه حرص على مواساة أفشة وتقبيل رأسه لعدم قدرته على تسجيل هدف فى شباك الزمالك.